ファミマ、ふわとろ自慢の「天津炒飯」など"たまご弁当"フェア本日スタート

ファミリーマートは「たまご弁当」4種類を1月20日より全国で順次発売する。

“ふわっとろ～”食感のお弁当が登場

ファミリーマートでは、「絶品登場！ふわっとろ～たまご弁当」と題して、冬においしく楽しめる“ふわっとろ～”食感のたまごを使ったお弁当全4種類（天津炒飯・キーマカレー・トマトハンバーグ弁当・オムライス）を発売する。

名店監修の商品も含め、たまごのおいしさを存分に楽しめるお弁当のラインアップが揃えた。

▲「大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯」（645円）

大阪王将が監修した、こだわりが詰まった天津炒飯。香ばしく炒めた炒飯に厚みのあるふわっと食感のたまごを贅沢にのせている。オイスターソースを効かせたコク深い味わいの特製醤油餡が、たまご、炒飯と絶妙に絡み合い、最後まで飽きのこないおいしさに仕上がっている。

▲「MOKUBAZA監修 とろ〜っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」（645円）

MOKUBAZAが監修したキーマカレー。8種類以上のスパイスとオニオンソテーの甘みのバランスが抜群のキーマカレーにとろーっと流れる卵黄ソースとチーズソースを合わせている。

▲「とろ〜りチーズと卵黄ソースのトマトハンバーグ弁当」（698円）

ハンバーグにトマトの酸味とにんにくの旨味が詰まったトマトのソースをトッピング。とろ～りチーズ、卵黄ソース、ハンバーグの肉汁が相まってやみつきになる味わい。

▲「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」（645円）

※1月27日発売

バターが香るケチャップライスにとろとろ食感のたまごをのせ、濃厚なデミグラスソースをかけたオムライス。たまごは牛乳や生クリームを入れた口当たり滑らかな仕立て。

「ちょいデリ」シリーズが今だけお得に

“いろいろ選べてちょうどいいお惣菜”として好評の「ちょいデリ」シリーズの一部商品に、1月20日から2月9日までの期間限定で、お値段そのままゆでたまごをトッピングする。

ラインアップは、「ハムのポテトサラダ」、「冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮」、「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」の全3種類。

▲「ハムのポテトサラダ」（298円）ハムをトッピングした、シンプルでコクのあるポテトサラダ。

▲「冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮」（320円）甘酢であえた唐揚げにゆでたまごや玉ねぎ入りのタルタルソースをトッピングした、冷たいままおいしいチキン南蛮。

▲「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」（328円）ブロッコリーに、マカロニ入りの具材感あるタルタルソースと海老をトッピングしたサラダ。

ふわふわとろとろのたまごが魅力的！

見た目にもふわふわとろとろのたまごがたまらないお弁当たち。たまご料理好きにはたまらないのでは。どれもクオリティが高く、迷ってしまいそう……！

また、「ちょいデリ」シリーズのゆでたまごプラスもお得で嬉しい！食卓の一品プラスや、おかずやおつまみにぴったりなメニューで、いつもよりも満足感が楽しめそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）