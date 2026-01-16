これいい！ほっかほっか亭新作「明太高菜弁当」とり天ものって560円

ほっかほっか亭は1月15日より「明太高菜弁当」（560円）を発売する。

ほっかほっか亭から新登場「明太高菜弁当」

持ち帰り弁当のほっかほっか亭から、新作弁当が登場。

新たに登場する「明太高菜弁当」は、ごはんのお供として不動の人気を誇る、ピリッと辛みのきいた「明太子」と、辛くなりすぎないよう絶妙な加減で炒めた「高菜」の、ごはんが進むコンビを合わせたお弁当。

メインのおかずには、店内でひとつひとつ天ぷら粉を付け、丁寧に揚げたジューシーな「とり天」を採用。たまごたっぷりのタルタルソースが、高菜炒めと絶妙にマッチするおいしさという。

さらに、ほっかほっか亭不動の人気No.1メニュー「のり弁当」でもお馴染みの、弾力のある歯ごたえと魚の風味をしっかり味わえる「ちくわ磯辺」や、皮つきごぼうの風味が豊かで甘辛く味付けしたシャキシャキの「きんぴらごぼう」など、定番おかずも一緒に楽しめて満足感のあるお弁当となっている。

おかずもたっぷりで嬉しい！

ほっかほっか亭自慢のふっくらと炊き上げたごはんのおいしさを引き立てる、明太子と高菜の最強コンビ。人気の定番おかずがボリューミーなのも嬉しいところ。

最後の一口まで満足感もたっぷりなお弁当。自宅でゆっくりと味わいながら楽しみたい！

（※文中の価格はすべて税込）