ブシロードは1月12日、「ブシロード新春大発表会2026」において、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」を2026年リリースする予定だと発表した。

本作は、次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ！)」の新作ゲーム。10周年という節目を迎え、新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開や新作TVアニメシリーズの制作も決定している。

発表会ではゲームの詳細については触れられなかったものの、「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」の3バンドのほか、新たなバンドである「millsage」「一家Dumb Rock!」が登場することが明かされた。

また、現在配信中のアプリ「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は今後も継続展開していくと表明。全12バンドの物語が2つのゲームで描かれていくことになる。

発表会には「バンドリ！」プロジェクトの総合プロデューサー根本雄貴氏が登壇。「2026年から2027年にかけては、例年に増して力を込めてプロジェクトを展開して参ります」と述べていた。

【ゲーム情報】

タイトル：BanG Dream! Our Notes

ジャンル：未定

配信：FROMTOKYO／ブシロード

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年予定

価格：未定

©︎BanG Dream! Project ©︎FROMTOKYO ©︎bushiroad All Rights Reserved.