2024年6月、KADOKAWAグループを襲ったサイバー攻撃。この事件を受け、グループ会社のドワンゴはニコニコサービスのフルクラウド化を前倒しした。一方で、KADOKAWAグループのデータ基盤もまた、復旧と同時に「アーキテクチャの見直し」に迫られたという。

データ基盤サービスのprimeNumberは、2025年11月末、年次カンファレンス「DATA SUMMIT 2025」を開催。KADOKAWAのデータエンジニアリングチームである塚本圭一郎氏、中野貴文氏のセッションでは、ハイブリッドクラウドから「フルクラウド」へ、オールインワンCDPから「コンポーザブルCDP」へと、データ基盤の刷新に取り組んだ“激動の一年”の動きが語られた。

想定外のサイバー攻撃によりデータ基盤のアーキテクチャ見直しへ

60社を超える企業からなる総合エンターテインメント企業・KADOKAWAグループ。ニコニコやカクヨムといったUGCサービス、カドコミやカドストといったデジタル事業の顧客データから、紙書籍の売上や管理会計のビジネスデータまで、多様なデータを扱っている。

これらのデータを利活用するための基盤を担う塚本氏らデータエンジニアチームは、2024年度、KADOKAWAのデジタル事業の顧客データを扱うCDP（顧客データ基盤）の移行プロジェクトに着手した。これは、Treasure Dataによって構築された基盤である。

移行の主な理由は、歴史的な経緯から“4つのサービス（Snowflake/Amazon Redshift/BigQuery/Treasure Data）の並列運用”になっていたクラウドDWHの統合である。Treasure DataをSnowflakeに統合することで、コストと運用負荷を削減する狙いだった。2024年度内に新ECサービスのリリースが予定されていたこと、Treasure Dataの契約更新も迫っていたからことから、時間的な制約が存在していた。

このCDP基盤の移行にあたり、同チームがとったアプローチが、「オールインワンCDP」から「コンポーザブルCDP」へのシフトである。Treasure Dataは、タグマネジメントからETL、ユーザーセグメンテーション、リバースETLまで、デジタルマーケティングに必要な機能がオールインワンで揃っており、「ゼロからCDPを構築するには良い選択肢」だと塚本氏は語る。

ただ、複数のクラウドDWHを並列運用するようになると、オールインワンCDPは“割高”だった。そこで、マルチクラウド対応のSlowflakeを軸に、足りない機能は特化型SaaSで補う形の「コンポーザブルCDP」（もしくはModern Data Stack）を採用。多様な事業の異なるニーズに応えられる柔軟性も決め手となっている。

しかし、ここで想定外の事態が発生する。2024年6月にKADOKAWAグループを襲ったサイバー攻撃だ。自社運用のプライベートクラウドが全面的に利用できなくなり、Snowflakeにはアクセスできるものの、プライベートクラウド上に載せていた主要機能が軒並み停止してしまう。

こうして、ハイブリッドクラウドからフルクラウドへのシフトが決定的となり、前倒しする形で、Snowflake周辺のSaaSを整備する必要に迫られた。「プライベートクラウドの復旧を待つ選択もあったが、Snowflake自体の復旧も社員から求められた。2024年度は、緊急度（復旧）と重要度（移行）が高い2つの案件が同時並行する年になってしまった」（塚本氏）