アイドルグループ「あくきゅ～」の水色担当として活躍する愛染ねね（あいぞめ・ねね）さんが、1st DVD「Sweet Story」（発売元：エスデジタル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グループにおいて唯一の関西人（大阪出身）の愛染さんは、2025年夏のTGIF（TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL）のスピンオフとして企画された「春のTGIF ONLINE 2025」への参加を機にグラビア活動をスタート。文句なしの可愛さで注目を集めているが、ようやくファン待望の1st DVDがリリースされることになった。

――どんな内容ですか？

【愛染ねね】 アイドルとしても活動している高校生を演じました。部活の先輩（＝視聴者）に恋をしているのですが、合宿のときに周囲にバレないように想いを伝える物語になっています。ロケは10月に千葉県でやりました。

――シーンとしては？

【愛染ねね】 合宿なのでジャージ姿でホイッスルを吹いたり、テニスラケットを振ったり、海に遊びに行って砂浜に「すき」と書いたり。特に制服姿は普段の自分に近いイメーだし、ファンの方々も見たいと思うのでオススメです。

――普段と違うところを挙げるなら？

【愛染ねね】 こっそり先輩と会うシーンで披露したロング丈のワンピース姿です。いつもショート丈のものしか着ないのですごく新鮮でした。寝起きのベッドで可愛いベビードール＆白のランジェリーで魅せるシーンも、レアだと思うのでいっぱい視聴してほしいです。

――グループについても聞かせてください。

【愛染ねね】 名前の通り「あくまでキュート」な小悪魔がコンセプト。もうすぐ結成1周年です。ライブでの私は8割くらいツインテールで、きゅるきゅるのアイドルという感じでやっています。特典会ではめっちゃ話しますが、実は陰キャで控えめなほうです（笑）。

2月8日に「あくきゅ～ 1st Anniversary Live ～焼いちゃうハートのショコラクッキー～」をSHIBUYA DAIAで開催予定。最前列と2列目を除き、一般（予約）のチケット代が無料という大サービス。「ぜひステージを観に来てください！」と呼びかけた。