明るいキャラと美しいHカップが魅力。現役看護師グラドルの小日向ゆり（こひなた・ゆり）さんが、5th DVD「Newtopia」（発売元：エスデジタル、収録時間：126分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

撮影会でも高い人気を誇り、最速ペースでDVDリリースを続ける小日向さんの最新作は、どこにでもいる普通の高校生という役どころ。交際中の彼氏（＝視聴者）が資産家のご令息で、高台に建つ豪邸に遊びに行くという物語である。ロケは秋に茨城県で行われたそうだ。

――どんなシーンが楽しめますか？

【小日向ゆり】 ブレザー姿で校舎の屋上で遊びに行く約束を交わしたり、豪邸に着いて「すごい家だね」とリビングを見回したり、和室で浴衣を着たりしました。夏に（プライベートで）やり損ねたことが今作のロケで全部できたので楽しかったです！

――オススメは？

【小日向ゆり】 豪邸の庭にあるプールではしゃぎすぎて疲れたので、お風呂に浸かってくつろぐシーンです。ヌーディーな肌色の水着なのですが、過去イチで素肌に近い感じが表現できていると思います。きれいな光が差し込んでいて、全身がはっきり見える点も推したいです。

――ファンから評判がよかったのは？

【小日向ゆり】 オレンジ色のビキニを着て、プールで泳ぐシーンです。DVDジャケットにも採用されていますが、「これ、めっちゃいいね！」と褒めてもらえました。浮き輪を使ったりしながら楽しく遊ぶところも、胸がいい感じに揺れていると思います。

――2025年を振り返った感想も。

【小日向ゆり】 アイドル（FloreRisa -フロレリーサ-）を卒業し、グラドルに完全シフトして過ごした初めての年。イメージDVDを出したり、雑誌の表紙に起用されたり、みなさんに見てもらえる機会を増やせたのがうれしかったです。ちょっとは成長できたかな（笑）。

2026年の目標については、「グラビア誌の表紙を飾ること、紙の写真集を出すこと、イメージDVDで保育士さんの役を演じることです」とコメント。保育士は憧れの職業だったそうで、よく希望を伝えているのにまだ実現せず。これからもDVDリリースは続くだろうが、果たしてその夢を叶えることはできるか？