「日本で一番お酒が似合う道産子グラドル」を掲げて活躍する小坂田純奈（こさかだ・じゅんな）さんが、4th DVD「小悪魔の誘惑」（発売元：竹書房、収録時間：140分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年は「Krushガールズ」や「Cool釧路市観光大使」に任命されたり、醸造所とのコラボでクラフトビールも限定販売。3月の東京マラソンも4時間30分29秒で完走し、活躍の幅を広げた印象であるが、グラビアで新たな魅力を表現したいと3年ぶりに挑んだのが今作。地上に降りてきた悪魔という設定で、7月に宮古島でロケが行われたそうだ。

――おもしろいですね。

【小坂田純奈】 悪魔をイメージして、ツノを生やした真っ赤な衣装で魅せるのが新境地。地上に降りた直後に出会った男性（＝視聴者）に「人間界のことが分からないから案内してくれない？」と声をかけるところから始まります。

――シーンとしては？

【小坂田純奈】 一緒に海に遊びに出かけたり、プールのあるヴィラの庭で運動をしたり、グラビア定番の洗車シーンあったりして、次第に惹かれていく展開です。ちゃんとストーリー仕立てになっているので、最後にどうなるかも注目です。

――オススメは？

【小坂田純奈】 寝室で撮ったシーンです。可愛い水色のベビードールを脱ぎ、ピンク色のランジェリーを見せるのですが、メイクが若々しくてめっちゃ顔が盛れているんです。オフショットをSNSに載せたら「いいね」もたくさんもらえました！

――2025年は多彩なジャンルで活躍しましたね。

【小坂田純奈】 Krushガールズや（地元の）釧路市の観光大使だけでなく、クラフトビールを作ったり、初めてフルマラソンに挑戦したり、試行錯誤しながらいろいろな経験を積むことができました。お酒に関するイベントへの参加が増えたのもうれしかったです。

2026年はグラビア、スポーツ、お酒という3つの分野に力を入れてがんばりたいとのこと。今後のスケジュールとしては、1月24日に「スペシャル大撮影会 in Booty東京」、1月25日に後楽園ホールで開催される「Krush.184」に出演予定だ。