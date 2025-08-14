弾ける笑顔と完璧なボディーはグラビア界の至宝。ハッシュタグ「＃令和最強ゆりぴ」を推進中の小日向ゆり（こひなた・ゆり）さんが、4th DVD「ぷるぷるゆりぴ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：143分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

DVDデビューから1年2ヵ月で4thを達成。最速ペースでリリースを重ねる小日向さんであるが、今作は3月に都内のスタジオと千葉県で撮影された映像。高校生だった小日向さんが大人に成長し、1人の男性（＝視聴者）に出会う物語である。

――制服姿もあるということですね。

【小日向ゆり】 はい。過去の回想シーンですが、「可愛いでしょ？」とセーラー服を披露するところがあります。下乳まで見えるようなショート丈だったので、「これを制服と言っていいのかな？」と思いながらでしたけれど（笑）。

――それ以外のシーンの紹介を。

【小日向ゆり】 ドライブに出かけて車内で誘惑したり、一緒にお風呂に入ったり、カーテンを閉めた部屋で大人っぽい黒のランジェリーを披露したり。特にお風呂のシーンは面積の小さな水着だったし、Hカップがどのアングルからでも楽しめるのでオススメです。

――ほか注目は？

【小日向ゆり】 真っ白なニットで魅せるリビングのシーンです。なんと下になにも着けず、ニットだけを直に羽織っています。ここまでやったのは初めてなので、しっかりチェックしてもらえるとうれしいです。

――大人の色気で攻めたと思うのは？

【小日向ゆり】 ギリギリ露出のゴールドの水着にうさ耳と網タイツを加え、バニーガールになるところです。一見すると可愛いのですが、肌の露出でセクシーな印象になったと思います。周囲からの評判もすごくよかったです！

看護師としても働きながらのグラビア活動だが、「令和のグラビアのど真ん中を攻めたいです」との抱負。これだけのハイペースでDVDが出せるのは人気がある証拠だし、5th DVDも間違いなくリリースされるだろう。詳細の発表を待ちたい。