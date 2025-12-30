第196回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

マザーボード「Z890 AYW GAMING WIFI W」がオススメ!!

この年末年始、カジュアルゲーマー向けのASUS Z890マザーボード＋CPUのセットでお買得です！：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、ASUSのマザーボード「Z890 AYW GAMING WIFI W」です。

ソフマップ なんば店

スタッフの西本賢二さん

ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W

ASUS「Z890 AYW GAMING WIFI W」がオススメ

　ASUSのAYWシリーズはカジュアルゲーマーに向けたマザーボードシリーズ。AYWは「As You Wish」の意味があり、Z890 AYW GAMING WIFI Wはエントリー向けのゲーミングマザーボードがほしいというユーザーの声から生まれた製品だといいます。

　カジュアルゲーマー向けであっても押さえるべきポイントは押さえています。4基のM.2スロットすべてにヒートシンクを標準装備しているほか、ビデオカードやM.2 SSDの着脱を簡単にする「Q-Design」設計を採用。Wi-Fiの標準搭載もカジュアルゲーマーには嬉しいポイントです。

　入出力バックパネルも一体型を採用しており、コスパ追及だけではなく、ゲーミングらしい見た目も重視しているように感じられる製品です。

　Intel Z890チップセットを搭載し、対応CPUソケットはLGA1851。CPUはIntel「Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）」に対応します。フォームファクターはATX、パワーステージは12+1+2+1基で、ハイエンドプロセッサーにも安定して電力を供給します。

　メモリースロットは4基構成で最大容量256GB。メモリー最大速度はDDR5-9066+（OC）まで対応します。拡張スロットはPCIe 5.0×16スロット、PCIe 4.0×16スロット（×4動作）が2基、PCIe 4.0x16スロット（×1動作）。ストレージのM.2スロットはPCIe 5.0×4、PCIe 4.0×4が3基。SATA 6Gポートは4基搭載します。

　バックパネル側のインターフェースは、USB 2.0 Type-A×4基、USB Type-A（10Gbps）×3基、USB Type-C（20GHz）、DisplayPort、2.5Gbps LAN、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力を搭載。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.3をサポートします。

　フロント側インターフェース用のピンヘッダーにはUSB 2.0×4基、USB Type-A（5Gbps）×4基、USB Type-C（20Gbps）が備わります。

ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W
ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W

店頭価格は3万1800円。今ならIntel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）とセット購入で6000円の値引き（2026年1月12日まで）

　Z890 AYW GAMING WIFI Wはトレンドの白系マザーボードであり、PCIe 5.0対応のM.2スロットやPCIeスロットも完備しながら、3万円強というZ890マザーボードとしては比較的安価な点が特徴です。

　この年末年始はCPUとのセット購入でさらに6000円の値引きとなるので、intel Core Ultra 7 265Kなどとのセット購入がオススメといいます。また、白系PCパーツで組み上げるのであれば、GeForce RTX 5070搭載の白系ビデオカードの在庫がまだあるというので、それらとの組み合わせもぜひ！とのこと。

超ワイドなゲーミングディスプレー、GRAPHT「GRT064-GR4924COEL-BK」を展示中

　ほかにも、ソフマップ なんば店の3階PCパーツ売り場ではゲーミングデバイスを多数展示しています。中でも注目は、49型・アスペクト比32:9のスーパーウルトラワイド湾曲ディスプレーのGRAPHT「GRT064-GR4924COEL-BK」です。

　超ワイド画面を活かしたPinP機能でスマホ画面を映すといった運用も便利です。ぜひ店頭で実物をチェックしてみてください！

2025年を総括。今年はどんな1年でしたか？

　今回が2025年最後の取材ということで、今年1年を振り返ってのコメントをいただきました。

　西本さんは、2025年は大きな波に呑まれた1年だったと振り返りました。2025年のはじめはGeForce RTX 50シリーズの発売とゲーミング需要が重なってビデオカードの供給が追いつかない状況が続きましたね。

　その後、落ち着いた期間は堅調で良かったというものの、ブラックフライデー以後はメモリー高騰によって大変な事態になっているようです。このような事象は初めてのようで、あらためて深刻さを感じたといいます。

　ただし、嵐はいずれ去るもの。なので今はじっと堪えましょう、とのコメントもいただきました。

年末年始の営業とキャンペーン情報

　ソフマップ なんば店では、12月31日の閉店が1時間が早まって11時〜19時の営業予定。年始の1月1日は10時〜19時の営業予定。1月2日からは通常通りで11時〜20時の営業となります。営業時間の変更はあれど、年中無休で営業するようです。

　営業時間については変動があるかもしれないとのこと。ソフマップのウェブサイトにある年末年始 営業時間のお知らせで最新情報をご確認ください！

Intel、AMDともにCPU＆マザーボードのセットで値引きキャンペーン中

　年末年始にかけてのキャンペーンとしては、先述のとおり、CPU＆マザーボードの同時購入で値引きのキャンペーンを実施中です。

　Intel系の場合、マザーボードの価格によって最大3000円値引き、ASUSマザーボードの場合はさらに3000円値引き、最大6000円の値引きとなります。

　AMD系の場合は2000円引き、さらに各マザーボードメーカーごとの条件により最大6000円値引きとなり、合計で最大8000円の値引きとなります。

　いずれも期間は2026年1月12日まで。お見逃しなく！

　また、年始のセールやキャンペーンについては、取材時点ではまだ出せる情報はありませんでしたが、情報の更新があるかもしれないので、ソフマップのウェブサイト店舗公式Xアカウントで最新情報をチェックください！

【取材協力】

