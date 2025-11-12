MSIの“至高”マザーボードが10周年仕様で登場、「MEG X870E GODLIKE X EDITION」購入で限定特典

エムエスアイコンピュータージャパンは12月24日、「10年の進化、至高の邂逅X EDITION記念キャンペーン」を開始すると発表した。このキャンペーンでは、特別仕様の「MEG X870E GODLIKE X EDITION」を購入すると、「X EDITION特別仕様スマホストラップ」をプレゼントするという内容だ。

MEG X870E GODLIKE X EDITIONは、MSIの10年間の進化と挑戦を凝縮した特別仕様のマザーボード。最先端プラットフォームへの対応をはじめ、強化された電源設計や徹底した冷却ソリューションが施されている。また、高級感あふれるデザインと数量限定の意匠が施されたM.2 Shield Frozrなどが特徴だ。

キャンペーンでは、対象製品の購入期間は12月24日から2026年2月28日までと設定されており、購入製品の登録については2026年1月7日から2026年3月28日まで受け付ける。キャンペーンに応募するためにはMSIメンバーセンターにて製品登録を行い、応募する必要がある。

プレゼントされる特別仕様スマホストラップは、キャンペーン期間中に購入・応募した人限定だ。製品の購入日から14日後に応募可能となっている。なお、キャンペーン対象外の製品もあるため、購入前に確認が必要である。