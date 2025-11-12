MSIの“至高”マザーボードが10周年仕様で登場、「MEG X870E GODLIKE X EDITION」購入で限定特典

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは12月24日、「10年の進化、至高の邂逅X EDITION記念キャンペーン」を開始すると発表した。このキャンペーンでは、特別仕様の「MEG X870E GODLIKE X EDITION」を購入すると、「X EDITION特別仕様スマホストラップ」をプレゼントするという内容だ。

　MEG X870E GODLIKE X EDITIONは、MSIの10年間の進化と挑戦を凝縮した特別仕様のマザーボード。最先端プラットフォームへの対応をはじめ、強化された電源設計や徹底した冷却ソリューションが施されている。また、高級感あふれるデザインと数量限定の意匠が施されたM.2 Shield Frozrなどが特徴だ。

　キャンペーンでは、対象製品の購入期間は12月24日から2026年2月28日までと設定されており、購入製品の登録については2026年1月7日から2026年3月28日まで受け付ける。キャンペーンに応募するためにはMSIメンバーセンターにて製品登録を行い、応募する必要がある。

　プレゼントされる特別仕様スマホストラップは、キャンペーン期間中に購入・応募した人限定だ。製品の購入日から14日後に応募可能となっている。なお、キャンペーン対象外の製品もあるため、購入前に確認が必要である。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月