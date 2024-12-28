MSI、10周年記念の最上位マザーボード「MEG X870E GODLIKE X EDITION」発表　限定生産で価格は約26万円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは12月24日より、「MEG X870E GODLIKE X EDITION」を発売すると発表した。このマザーボードは、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応し、価格は259,980円。限定生産モデルで再生産の予定はなく、その高い希少性が魅力だ。

　この「MEG X870E GODLIKE X EDITION」は、MSIが誇るフラッグシップシリーズ「GODLIKE」の10周年を記念した特別モデルだ。ユニークなデザインのM.2 Shield Frozrには、1から1000のシリアルナンバーが刻印されているため、希少価値の高いコレクターズアイテムとなっている。また、ブラックラッキー君ぬいぐるみなどの限定付属品も含まれている。

　技術面では、24+2+1フェーズ 110A SPSの強力な電源回路によって高いパフォーマンスを引き出せる。デュアルPCIe 5.0スロットやM.2 Gen5、USB4といった最新インターフェースも搭載し、将来にわたっての互換性を確保している。また、3.99インチのDynamic Dashboard IIIがリソース管理をサポートする。

