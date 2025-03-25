MSI、RTX 5090最上位モデル「GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z」をCES 2026で発表

エムエスアイコンピュータージャパンは1月6日、新たなフラッグシップグラフィックスカード「GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z」をグローバルイベントCES2026で発表することを明らかにした。

GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Zは、極限のオーバークロックに耐える設計と新たに搭載された液体冷却システムが特徴だ。次世代高圧ポンプと全面カバー型のコールドプレートが装備され、熱制御効率を最大化している。また、NVIDIAのBlackwellアーキテクチャとAI処理能力を生かしたGeForce RTX 50シリーズGPUは、DLSS 4を利用したパフォーマンス向上を可能にし、クリエイティブな作業やAIに関するタスクを容易にする。

この製品は、ゲーマーとクリエイターに向けてゲームチェンジャーともいえる性能を提供するという。専用の「Lightning Fan」は、優れた冷却性能と静音性を両立し、バックプレートにはカーボンファイバー製の装飾が施され、エレガントなデザインが魅力だ。さらに、8インチのフルディスプレイパネルにより、システム情報やアートワークのカスタマイズも可能で、新たな次元のインタラクティブ性を提供する。

MSIは、高度なオーバークロックを追求するために特別設計された電源アーキテクチャを採用し、LIGHTNINGシリーズ用のカスタムPCBを装備。デュアルBIOSによる迅速な動作モード切り替えや、ソフトウェア「Lightning Hub」「Lightning Overdrive」でのパフォーマンスの調整をサポートしている。