次世代QD-OLED×360Hz！ MSIの34インチUWQHDゲーミングモニターが登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは1月4日、「MPG 341CQR QD-OLED X36」を発表した。この34インチモニターは、第5世代QD-OLEDパネルを搭載し、21:9 UWQHDの解像度と360Hzという高リフレッシュレートに対応するゲーミングモニターだ。

　MPG 341CQR QD-OLED X36は、RGBストライプ構造による色のにじみ抑制と、改良された耐傷性を誇るQD-OLEDパネルを採用している。さらに、光反射を抑えるPureBlack QD-OLEDテクノロジーや、周囲の環境光に影響されない映像を可能にするHDR Curve Customization機能も搭載している。また、MSI独自のOLED Care 3.0がパネル寿命を延ばし、ユーザーのプライバシーを守るという。

　さらに、CES 2026で新たに発表されるMSIのフラッグシップモデル「MEG X」は、MPG 341CQR QD-OLED X36の性能をさらに進化させるAI機能を搭載している。さまざまなAIサポートをワンクリックで起動でき、新しいゲームの未来を切り開くことができるという。

