Core Ultra 200S対応、Gen5 M.2も搭載　MSIから「PRO B860M-B WIFI」発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、12月20日に最新のIntel Core Ultra 200Sシリーズプロセッサーに対応したB860チップセット搭載マザーボード「PRO B860M-B WIFI」を、ドスパラ限定で発売した。価格は18,980円だ。

この「PRO B860M-B WIFI」は、その名の通り、スタイリッシュなホワイトシルバーのヒートシンクを装備したMicro-ATXマザーボードである。最新の高速SSDと高性能GPUに対応するM.2 Gen5スロットとPCIe 5.0 x 16スロットを搭載しており、快適なデータ転送速度を提供する。また、GPUの取り外しが容易になるEZ PCIe CLIP IIや指で簡単にM.2 SSDを取り付けることができるEZ M.2 CLIP IIにより、徹底したユーザビリティの向上を実現している。

ネットワーク機能においては、5G LANとWi-Fi 7を完備することで、有線でも無線でもストレスなくオンライン体験を堪能できるとしている。この製品には3年の長期製品保証と、6ヵ月のCPUソケットピン折れ保証も付属しており、長期使用でも安心だ。