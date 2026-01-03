ヱビスから伝統と革新のビール「クリエイティブブリュー 澄深し」発売へ

サッポロビールは2026年2月17日より、「ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し（すみふかし）」を期間限定で発売します。



アルコール分は5％のビール商品で、350ml缶296円、500ml缶395円。

ヱビスの独創的ラインから新作

「ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し（すみふかし）」

「CREATIVE BREW（クリエイティブブリュー）」は、ヱビスで135年培ってきた技術と知見を活かしながらこれまでのビールの概念にとらわれない新たなビールのおいしさや楽しさに挑戦していくヱビスブランドの独創的なラインです。本商品は、シリーズの第11弾商品。

「ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し」は、ドイツの伝統的な製法を基盤に、ドイツで生まれた新旧のホップ品種を組み合わせて開発。



ドイツ最古のホップの一つとされる「ハラタウミッテルフリュー」と、新品種の「アコヤ」を一部使用し、ヱビス酵母によって醸されています。研ぎ澄まされた麦のうまみと、ふくよかなコク、穏やかな余韻が特徴とされています。

なお、今回の「澄深し」は、今年2月にYEBISU BREWERY TOKYOで販売された「受け継ぐ者」で得られた知見をもとに開発されました。パッケージでは、伝統と新しさが交わる様子を視覚的に表現したといいます。

135年の技と新発想が交差

なお、350ml缶は全国で期間限定、500ml缶と樽商品は同日より数量限定で展開します。樽商品は、YEBISU BARやTAPS BY YEBISU、九州日田工場、恵比寿エリアの一部店舗で取り扱う予定とされています。



伝統的な製法を軸にしながら、新しいホップを取り入れている点に注目したいです。食事やリラックスタイムに自然となじみそうな構成で、ゆっくり味わいたい1本。

期間限定なので、気になる人は早めにお試しを！

※価格は税込み表記です。