企業の情シス、エンジニア、マーケティング担当がアスキーに集結！

先日、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第3回が開催されました。会場は編集部のある文京区西片です。

ゆるっとナイトは今秋からスタートした新イベントで、日頃の業務の中で生まれるナレッジや悩みについて、テクノロジーやビジネスに関わる人たちが気軽に集まり、学び、語り合う交流の場として開かれている無料イベント。

今回は情シス、社内SE、エンジニアの皆さんだけでなく、企業でIT／ICTの導入に関わる方や、マーケティング担当の方まで、業界の幅広い方が参加できる「クリスマス＆大忘年会／他コミュニティ間交流」として実施させていただきました。

まずはアルコール、ソフトドリンク、コーヒーなど、思い思いのドリンクを手にして参加者のみんなで乾杯！

今回は第1回、第2回を超える人数の方に参加していただいたため、会場はこれまでにも増して大盛り上がり。会場の至る所で談笑されている様子が見られ、また、名刺交換や連絡先交換をされている方も多い様子でした。

「あるある」で盛り上がりながら、超高級ケーキを楽しむ

アイスブレイクを終え、会は恒例となった「あるある総選挙」のコーナーへ。

あるある総選挙は、ITにまつわる設問に対して2つの選択肢が用意され「自分はこっち！」と思う方へ赤／青で投票するというもの。

たとえば「私とAIのカンケイは……」という設問に対して「濃密なカンケイ。すでに名前で読んでいる」「信用できる相手か様子を見ながら付き合っている」という回答が用意されおり、自分のポジションに近い方を選ぶ、といった具合ですね。

時折、司会のつばさが来場者の方にランダムにお話をうかがうシーンも。レクリエーション形式でありながら、“同業者の日頃のビジネス上の振る舞い”の傾向がなんとなーく見えてくるような設問が多く、皆さん、楽しみつつもその場でテーマにまつわるお話をされています。

ゆるっとナイトといえばご馳走！ 第1回はうな重、第2回はラーメンを提供させていただきましたが、今回はクリスマスということで、「あるある総選挙」内でポイントを多くゲットした方に超高級ケーキを提供。

さらにフライドチキン、ピザ、ローストビーフなど、クリスマスらしいフードも、取り放題で多数用意させていただきました。