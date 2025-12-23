2026年1月23日に パシフィコ横浜 国立大ホール で決勝戦を実施
これは欲しい、葛葉さん主催のスト6大会「KZHCUP RUMBLE」を記念したゲーム内アイテムが豪華だ！
VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLORは12月22日、所属バーチャルライバー 葛葉さん主催の格闘ゲーム大会イベント「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」 の決勝進出チームおよび追加情報を発表した。
本大会は対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』を競技タイトルとして採用し、2025年12月21日に実施された予選を勝ち抜いた3チームが、2026年1月23日に パシフィコ横浜 国立大ホール で決勝戦を行なうもの。加えて、にじさんじライバーと人気ストリーマーが対戦するエキシビションマッチも同日に開催される。
決勝に進出するのは、以下の3チーム（敬称略）。
BOしたら坊主
先鋒：小柳ロウ／中堅：神田笑一／大将：伊波ライ
チームコーチ：立川
サンダーファイアーパンダータツヤー
先鋒：榊ネス／中堅：笹木咲／大将：叢雲カゲツ
チームコーチ：ハイタニ
さんたっち
先鋒：風楽奏斗／中堅：長尾景／大将：オリバー・エバンス
チームコーチ：どぐら
これら3チームは予選を勝ち上がり、決勝の舞台で優勝を争う。
決勝戦本戦には葛葉さんをはじめ、にじさんじ所属ライバーが多数出演予定。さらに、エキシビションマッチでは不破湊さん、イブラヒムさん、叶さん、宇佐美リトさんなど人気ライバーが参加し、ストリーマー勢と対戦する「Team KUZUHA vs Team STREAMER」の対戦も実施される。外部ゲストとしてストリーマーのk4senさん、らいじんさん、Zerostさん、Sasatikkさん、SHAKAさんが出演予定だ。
決勝戦／エキシビションは ABEMA（アベマ）で全編無料配信 が行なわれるほか、有料の マルチアングル視聴チケット が販売される。チケット購入者は複数の視点から試合を楽しめ、アーカイブ視聴や限定グッズ付きチケットも提供予定だ。
また、イベント開催を記念して『ストリートファイター6』内で使用できる ゲーム内特典（記念称号／特別カラー／葛葉描き下ろしイラストなど） の配布も実施される。特典は2025年12月22日17:00よりゲーム内NEWSで配信される予定となっている。
イベント概要
イベント名：KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6
開催日：2026年1月23日 午後5時開場／午後6時開演
会場：パシフィコ横浜 国立大ホール
配信：ABEMA 全編無料配信 + マルチアングル有料視聴チケットあり
公式特設サイト：にじさんじイベントページにて情報掲載中