PS4の「ロックマン」全部入りの『ロックマン30周年5タイトルパック』が登場！
「CAPCOM WINTER SALE」がPS Storeにラインアップを追加してアップデート！
カプコンは12月22日、 現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM WINTER SALE」について、PlayStation Storeにてラインアップを追加してアップデートしたと発表。PlayStation Storeのセール期間は、2026年1月7日23時59分までだ。
本セールでは、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ストリートファイター」「逆転裁判」「ロックマン」「鬼武者」など人気シリーズのゲーム本編、追加コンテンツが、2025年を締めくくるお買い得価格でラインアップ。
今年やり残してしまった気になるゲームをお得にゲットして、年末年始を思う存分楽しもう。現在実施中セールの詳しい内容は、「CAPCOM WINTER SALE」特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
セール名： CAPCOM WINTER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■PlayStation Store
2026年1月7日23時59分まで
PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【45％オフ!!】：4944円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【84％オフ!!】：958円
PS4『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【63％オフ!!】：1476円
PS4『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【60％オフ!!】：1596円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円
セール価格【60％オフ!!】：2396円
PS5／PS4『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9990円
セール価格【60％オフ!!】：3996円
収録内容：
『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』
『BIOHAZARD RE:3 Z Version』
『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『BIOHAZARD RESISTANCE』
『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』
『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』
PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【80％オフ!!】：998円
PS5／PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）
通常価格：8990円
セール価格【78％オフ!!】：1977円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』
『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』
PS5／PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【79％オフ!!】：1467円
収録内容：
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
PS4『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
PS4『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【60％オフ!!】：2396円
PS4『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【55％オフ!!】：3145円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
PS4『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2547円
セール価格【81％オフ!!】：483円
PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【71％オフ!!】：974円
PS4『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5082円
セール価格【91％オフ!!】：457円
PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS4『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：1万4249円
セール価格【80％オフ!!】：2849円
収録内容：
『ロックマン クラシックス コレクション』
『ロックマン クラシックス コレクション 2』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』 『ロックマン11 運命の歯車!!』
PS4『鬼武者2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【35％オフ!!】：2593円
PS4『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
収録内容：
『鬼武者』
『鬼武者2』
PS5『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【58％オフ!!】：3775円
PS5『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【59％オフ!!】：2445円
PS5／PS4『神祇（かみがみ）パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：4990円
セール価格【30％オフ!!】：3493円
収録内容：
『大神 絶景版』
『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』
PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。