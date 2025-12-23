MSIのB860 Micro-ATXマザーボード「PRO B860M-B WIFI」、ドスパラ限定で販売開始

エムエスアイコンピュータージャパンは、最新のIntel Core Ultra 200Sシリーズプロセッサーに対応するB860チップセット搭載マザーボード「PRO B860M-B WIFI」を18,980円で発売した。本製品はドスパラ限定となる。

PRO B860M-B WIFIは、ホワイトシルバーのヒートシンクを特徴とするシンプルなデザインのMicro-ATXマザーボードだ。この製品には最新の高速SSDに対応したM.2 Gen5スロットや高性能GPUに対応するPCIe 5.0 x 16スロットが備わっている。これにより、あらゆる高性能ハードウェアを最大限に活用し、ユーザーが求めるコンピューティングパフォーマンスを実現するとしている。

さらに、PRO B860M-B WIFIは、5G LANとWi-Fi 7を搭載しており、有線・無線ともに高速で快適なオンライン体験を提供する。ユーザーインターフェースには、GPUの脱着が容易になるEZ PCIe CLIP IIや、指で簡単にM.2 SSDを取り付けられるEZ M.2 CLIP IIが付属しており、取り扱いの快適さも考慮されている。

PRO B860M-B WIFIは、3年の長期製品保証と6ヵ月のCPUソケットピン折れ保証が付帯されており、ユーザーの不安を軽減する配慮がなされている。