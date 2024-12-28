MSIのマザーボード・電源・水冷クーラーが対象　購入でLucky Bagが当たる！

エムエスアイコンピュータージャパンは、12月19日から2026年2月1日までの期間中、「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」を実施する。キャンペーン対象のMSI製PCパーツを購入し応募すると、抽選で20名にMSIオリジナルノベルティグッズが詰まった「Lucky Bag」がプレゼントされる。

キャンペーンの対象となるのは、Z890・B860・X870E・X870・B850チップセットを搭載したMSIマザーボード、PCケース、水冷クーラー、電源である。これらはすべて正規代理店から購入した新品に限定され、アウトレット品や中古品は対象外となる。参加希望者は、対象製品を購入後、MSIメンバーセンターでのアカウント登録やログイン、製品情報の入力と購入証明のアップロードが必要だ。

応募期間は、12月19日から2026年1月18日までの製品購入期間と、12月19日から2026年2月1日までのキャンペーン応募期間に分かれている。応募は4回まで可能で、購入証明やシリアルナンバーの正確な入力が必要となる。

当選者は、登録したメールアドレスに通知が行われるが、入力ミスの場合MSIは責任を負わないため注意が求められる。