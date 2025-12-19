セガは12月19日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売するSteam「Winter Sale」を開催中だと発表。セール期間は、2026年1月5日まで。

今回のセールでは、世界中の名門クラブから、明治安田生命J1～J3リーグまで完全収録した「Football Manager」（フットボールマネージャー）シリーズ最新作『FM26』が10％オフ、プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイやロールバックネットコードに対応した『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』が30％オフでともに初登場している。

『ソニックレーシング クロスワールド』が30％オフ、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が60％オフでラインアップしている。

また、『SHINOBI 復讐の斬撃』が30％オフ、『メタファー：リファンタジオ』が50％オフとお買い得になっている。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細はと特設サイトを確認してほしい。

▼Steam「Winter Sale」特設サイト

https://www.sega.jp/special/sale/

©SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS. ©SEGA.

TM & © Mojang AB.

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©CAPCOM

© Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。