RTX 5060＋Core i5-14400F搭載　MSIが放つ“鉄板構成”の新ゲーミングPC

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、12月17日より新たなゲーミングPC「MAG Infinite E1 14NVL5-259JP」を発売開始する。価格はオープン価格となっている。

　新製品「MAG Infinite E1 14NVL5-259JP」は、DLSS 4マルチフレーム生成に対応したNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、高いフレームレートでプレイできる点が大きな特徴だ。これにより、ゲーマーが求める滑らかな描写が可能となる。さらに、インテル Core i5 14400Fを採用し、まさにコストパフォーマンスを重視した構成だ。

　このPCは、1TBのM.2 NVMe SSDを搭載し、ゲームやアプリの起動時間を短縮することが可能。また、ネットワーク関連では、Wi-Fi 6Eと有線LANに両対応しており、設置場所に関係なく安定した接続が期待できる。ユーザーの好みに応じて、Mystic Lightを使ったライティング効果を自由にカスタマイズすることができ、プレイヤーの個性を演出できる点も魅力の一つと言える。

