吉野家が「骨付きチキン」に参入！ チキンレッグはお得な10％オフセットもあるぞ

牛丼チェーンの吉野家は、全国のから揚げ販売店舗にて、12月19日より期間限定商品「チキンレッグ」を販売開始しました。

吉野家で「クリスマス」のチキンが買えるように！

吉野家がクリスマスの定番である“骨付きチキン”に参入です。

▲チキンレッグ（単品） 店内437円、テイクアウト429円

チキンレッグは骨付きチキンをこんがりと焼き上げた商品です。ブラックペッパーの香りが食欲をそそるということ。店内飲食とテイクアウトのいずれにも対応しています。

また、テイクアウト限定で「チキンレッグ」と「から揚げ」を組み合わせた商品も用意され、いずれも通常価格から10％オフで購入できます。

■ 商品ラインアップ（テイクアウト）

・チキンレッグ（単品）＋から揚げ3個 テイクアウト799円 ※10％オフ

・チキンレッグ（単品）＋から揚げ6個 テイクアウト1158円 ※10％オフ

・チキンレッグ（単品）＋から揚げ9個 テイクアウト1469円 ※10％オフ

から揚げとセットで10％オフはうれしい！

牛丼の吉野家は近年「から揚げ」に力を入れていて、から揚げ提供店舗がぐんぐん増えています。そんな、から揚げ提供店舗で「チキンレッグ」も期間限定で購入できるようになりました。



チキンレッグ（単品）＋から揚げ商品では、テイクアウト利用で10％オフという、うれしい割引も！

家庭でのクリスマスパーティーのほか、職場や外出先でも、身近な店舗で気軽に購入できるのがうれしいですね。

※価格は税込み表記です。