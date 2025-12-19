このページの本文へ

吉野家が「骨付きチキン」に参入！ チキンレッグはお得な10％オフセットもあるぞ

2025年12月19日 16時10分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　牛丼チェーンの吉野家は、全国のから揚げ販売店舗にて、12月19日より期間限定商品「チキンレッグ」を販売開始しました。

吉野家で「クリスマス」のチキンが買えるように！

　吉野家がクリスマスの定番である“骨付きチキン”に参入です。

▲チキンレッグ（単品）　店内437円、テイクアウト429円

　チキンレッグは骨付きチキンをこんがりと焼き上げた商品です。ブラックペッパーの香りが食欲をそそるということ。店内飲食とテイクアウトのいずれにも対応しています。

　また、テイクアウト限定で「チキンレッグ」と「から揚げ」を組み合わせた商品も用意され、いずれも通常価格から10％オフで購入できます。

■ 商品ラインアップ（テイクアウト）
・チキンレッグ（単品）　店内437円、テイクアウト429円
・チキンレッグ（単品）＋から揚げ3個　テイクアウト799円　※10％オフ
・チキンレッグ（単品）＋から揚げ6個　テイクアウト1158円　※10％オフ
・チキンレッグ（単品）＋から揚げ9個　テイクアウト1469円　※10％オフ

から揚げ3個

から揚げ4個

から揚げ6個

から揚げとセットで10％オフはうれしい！

　牛丼の吉野家は近年「から揚げ」に力を入れていて、から揚げ提供店舗がぐんぐん増えています。そんな、から揚げ提供店舗で「チキンレッグ」も期間限定で購入できるようになりました。

　チキンレッグ（単品）＋から揚げ商品では、テイクアウト利用で10％オフという、うれしい割引も！

　家庭でのクリスマスパーティーのほか、職場や外出先でも、身近な店舗で気軽に購入できるのがうれしいですね。

※価格は税込み表記です。

