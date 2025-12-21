ほっかほっか亭にリュウジ監修“バズベントウ ”！ ハンガリーの家庭料理「グヤーシュ」を弁当に

ほっかほっか亭は12月18日より、料理研究家リュウジ氏とのコラボ企画「バズベントウ 再び。」の新商品として、「リュウジのグヤーシュ」シリーズを数量限定で販売しています。

万博で話題の料理をお弁当に！

「リュウジのグヤーシュ ライス付」（980円）は、ハンガリーの家庭料理として知られるグヤーシュを、弁当に仕立てた商品で、大阪・関西万博で話題となったハンガリー料理をきっかけに開発されました。

牛肉と野菜をじっくり煮込んだハンガリーの家庭料理グヤーシュを、弁当向けに仕立てた一品です。

トマトとパプリカパウダーのやさしい風味で、見た目よりもマイルドな味わいが特徴としています。クミンやペッパーなどのスパイスを加え、“リュウジ流”のごはんと合う味わいに仕上げたといいます。

▲リュウジのグヤーシュ ライス付（ローストチキン） 1480円

グヤーシュにローストチキンを組み合わせたメニューも用意されます。

いずれの商品も数量限定で、なくなり次第終了となります。店舗によって価格が異なる場合があります。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

世界の料理が身近に！

「リュウジのグヤーシュ」は、リュウジ氏のレシピを基に、ほっかほっか亭の商品開発担当者がご飯に合う味付けを意識して調整し、試食を重ねて完成したそうです。

お弁当でハンガリーの家庭料理に触れられるという点は、日常の食事にちょっとした変化を加えてくれそう。数量限定のため、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。