ハーゲンダッツ、冬の新作「贅沢いちごミルク」「ロイヤルミルクティークランチ」発売へ

ハーゲンダッツ ジャパンは、「ハーゲンダッツ クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』」、「ハーゲンダッツ バー『ロイヤルミルクティークランチ』」（各251円）を2026年1月20日より期間限定にて全国で発売する。

ハーゲンダッツに冬の新フレーバー登場

ハーゲンダッツから、冬の新作が2品登場。

クリスピーサンド「贅沢いちごミルク」は、いちごとミルクのコントラストが映える華やかな見た目と、贅沢なマリアージュが楽しめるアイスクリーム。

果肉感のあるいちごソースを加えたミルクアイスクリームを、いちごコーティングで包み、ホワイトウエハースでサンド。



コク深くすっきりとした後味のミルクと、甘酸っぱくジューシーないちごが織りなす、本格的ないちごミルクの味わいが楽しめる。

バー「ロイヤルミルクティークランチ」は、“濃香”なロイヤルミルクティーを豊かな食感とともに楽しむ、気分も華やぐアイスクリーム。

ミルクと紅茶の濃厚な味わいが楽しめるミルクティーアイスクリームに、豊かな香りの紅茶ソースを合わせ、ダージリンの風味とザクザクとしたフィアンティーヌを閉じ込めたミルクティーチョコレートコーティングで包み込んでいる。

ザクザク食感と共に、紅茶のふくよかな香りと濃厚な味わいのミルクが広がるロイヤルミルクティーの味わいを楽しむことができる。

この冬の贅沢タイムに

ハーゲンダッツの新作は、冬に食べたくなる濃厚系。どちらもハーゲンダッツらしいリッチな味わいだ。満足感もありそうで期待。



この冬のちょっとした贅沢な時間のおともにいただきたい！

（※文中の価格はすべて税込）