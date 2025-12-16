このページの本文へ

2026年1月6日発売

お待ちかね！冬のご馳走「カニクリームコロッケ弁当」590円～、ほっともっとで

2025年12月16日 13時35分更新

公式ビジュアルには和服姿の「JO1」

　持ち帰り弁当のほっともっとは、「カニクリームコロッケ」シリーズを2026年1月6日より全国の店舗で発売します。

紅ズワイガニ使用の「カニクリームコロッケ」が主役！

　ほっともっとで毎年恒例の冬の“ごちそう洋食メニュー”が今年も登場。

　「カニクリームコロッケ弁当」は、鳥取県境港産の紅ズワイガニを使用しています。紅ズワイガニの旨味を生かしたコクのあるクリームソースを合わせ、口あたりなめらかで贅沢な味わいに仕上げたカニクリームコロッケが主役です。

　このカニクリームコロッケを中心に、から揚げやハンバーグと組み合わせた弁当のほか、単品惣菜など複数の商品をラインアップします。

▲とろ～り、なめらか カニクリームコロッケ弁当　590円

▲洋食おかず　カニコロバラエティ弁当　660円

▲から揚・メンチ・エビフライ入り カニコロミックス弁当　690円

▲豪華洋食コンビ カニコロ＆デミグラスハンバーグ弁当　820円

▲単品惣菜 カニクリームコロッケ　180円

年明けはカニクリームコロッケで華やかに！

　紅ズワイガニを使ったカニクリームコロッケを主役にした、ちょっと豪華なお弁当が2026年1月6日から登場。鳥取県境港産の紅ズワイガニを使用したこだわりの内容は昨シーズンと変わらずに、公式ビジュアルには和服姿の「JO1」が登場し、年明けにふさわしい華やかな内容となっています。

　単品惣菜も用意されており、その日の気分や食事量に合わせて選びやすい点もうれしいですね。

※価格は税込み表記です。

