お待ちかね！冬のご馳走「カニクリームコロッケ弁当」590円～、ほっともっとで

持ち帰り弁当のほっともっとは、「カニクリームコロッケ」シリーズを2026年1月6日より全国の店舗で発売します。

紅ズワイガニ使用の「カニクリームコロッケ」が主役！

ほっともっとで毎年恒例の冬の“ごちそう洋食メニュー”が今年も登場。

「カニクリームコロッケ弁当」は、鳥取県境港産の紅ズワイガニを使用しています。紅ズワイガニの旨味を生かしたコクのあるクリームソースを合わせ、口あたりなめらかで贅沢な味わいに仕上げたカニクリームコロッケが主役です。



このカニクリームコロッケを中心に、から揚げやハンバーグと組み合わせた弁当のほか、単品惣菜など複数の商品をラインアップします。

▲とろ～り、なめらか カニクリームコロッケ弁当 590円

▲洋食おかず カニコロバラエティ弁当 660円

▲から揚・メンチ・エビフライ入り カニコロミックス弁当 690円

▲豪華洋食コンビ カニコロ＆デミグラスハンバーグ弁当 820円

▲単品惣菜 カニクリームコロッケ 180円

年明けはカニクリームコロッケで華やかに！

紅ズワイガニを使ったカニクリームコロッケを主役にした、ちょっと豪華なお弁当が2026年1月6日から登場。鳥取県境港産の紅ズワイガニを使用したこだわりの内容は昨シーズンと変わらずに、公式ビジュアルには和服姿の「JO1」が登場し、年明けにふさわしい華やかな内容となっています。

単品惣菜も用意されており、その日の気分や食事量に合わせて選びやすい点もうれしいですね。

※価格は税込み表記です。