JAPANNEXT、31.5インチ4Kモニター投入　USB-C 65W給電対応で4万円台

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは12月18日、31.5インチのIPSパネルを搭載した4K液晶モニター「JN-IPSB315U-C6」を47,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。このモニターは、USB-Cによる65W給電に対応し、デスクトップ環境を簡素化する。

　31.5インチサイズの「JN-IPSB315U-C6」は、広視野角で高コントラストを特徴とするIPSパネルを採用。解像度は4K（3840x2160）で、フルHD（1920x1080）の4倍のピクセル数があるため、複数のウィンドウを同時に開くことが可能だ。高生産性を実現することができ、プロフェッショナルな作業に最適だとしている。

　さらに、このモニターの輝度は400cd/m²で、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域をカバーする。HDR400相当の性能を持ち、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を楽しむことができる。また、USB-Cによる給電によって、ノートPCに電力を供給しながら映像出力が可能で、テレワーク利用者にとっても利便性が高い。

　このモニターは、HDMI2.0、DisplayPort1.4、USB-Cといった多様なインターフェイスに対応し、様々な機器との接続が可能だ。便利なKVM機能により、キーボードやマウスの入力をシームレスに切り替えることができるのも特長の一つ。フリッカーフリーとブルーライト削減機能も備え、目の負担を軽減して快適な使用感を提供する。

