JAPANNEXT、300Hz対応の24.5型ゲーミングモニター「JN-T245G300F」をAmazon限定で発売

JAPANNEXTは12月12日、24.5インチのTNパネルを搭載したゲーミングモニター「JN-T245G300F」をAmazon限定で販売開始すると発表した。価格は23,980円（参考価格:税込）。

JN-T245G300Fは300Hzの高速リフレッシュレートと1ms（MPRT）対応により、動きの速いゲームでも遅延を感じさせない滑らかなプレイを実現。フルHD(1920x1080)解像度の映像をサポートし、高精細な画像を届けるとしている。最大輝度400cd/m²、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応しており、HDR400相当の性能を持つため、明暗の差がくっきりしたリアルな映像を楽しめるという。

また、このモニターはPS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、コンソールゲームでもより高精度でゲーム体験が可能だ。HDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (300Hz)というインターフェイスを装備しており、多様な機器との接続が可能となっている。

その他にも、フリッカーフリー設計とブルーライト軽減モードを備え、ユーザーの目と身体への負担を軽減。75x75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームやスタンドへの取り付けも可能だ。2Wx2の内蔵スピーカーも装備し、音質もポイントのひとつとなっている。

新製品は、Amazon限定販売となり、2年間のメーカー保証も付属しているため、安心して使用できる。この機会に、滑らかで美しい映像体験を楽しんでほしい。