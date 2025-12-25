4K・120Hzで4万円台！ JAPANNEXTが27型IPSゲーミングモニター「JN-i27G120U2」を投入

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは12月25日、27インチIPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニター「JN-i27G120U2」を41,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。

　「JN-i27G120U2」は、解像度3840x2160の4Kディスプレイを持ち、4倍の作業領域を実現する。そのため、ゲームプレイやデスクワークにおいても高精細で生産性の高い体験が可能だ。特筆すべきは120Hzの高速リフレッシュレートと1ms（MPRT）の応答速度であり、この組み合わせによって滑らかでシームレスな映像を実現しているとしている。

　また、PS5との4K:120Hzの接続にも対応し、最新のゲーム機で高精細な映像を楽しめるのも大きな魅力だ。さらに、VRR(可変リフレッシュレート)に対応し、映像のティアリングやスタッタリングを効果的に軽減する。

　他にも、高輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域パネルによるHDR400相当の鮮やかな色彩表現が可能であり、映画や動画などコンテンツの視聴にも最適だという。長時間の使用時にも眼に優しいフリッカーフリー機能やブルーライト軽減モードを搭載している。

　接続端子はHDMI 2.1 x2 とDisplayPort 1.4 x2が用意され、様々な機器との接続が可能。さらにVESAマウント対応で、好みに応じてモニター配置を柔軟にカスタマイズできるのも嬉しい特徴だ。2年間のメーカー保証も付属し、安心して使用できる。

　「JN-i27G120U2」はオンラインストア（Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング）で購入可能だ。

