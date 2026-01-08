100インチ・4Kの超大型モニター登場　JAPANNEXT「JN-V100U-M」、価格は88万8800円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは1月8日、100インチのVAパネルを搭載し、USBメモリ再生に対応した4K液晶モニター「JN-V100U-M」を発売すると発表した。価格は888,800円（直販価格:税込）。

　「JN-V100U-M」は、高精細な3840×2160ドットの解像度を誇り、4K映像の魅力を余すことなく伝える。5000:1の高コントラスト比で深い黒を鮮明に表現し、映画や会議、サイネージなど幅広い用途に対応する。最大輝度450cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 88%の広色域パネルにより、HDR400相当の映像を実現し、リアルな視覚体験を提供するという。

　本製品は、HDMI 2.0 x3やUSBポートを搭載し、様々なデバイスとの接続が簡単に行える。また、USBメモリを使用したデジタルサイネージとしての利用も可能。10Wx2のスピーカーや便利なリモコンが付属し、メニュー操作や音量調整が容易に行える。加えて、製品には2年間の保証が付与され、3年モデルと5年モデルも同日発売される。

　人体に優しいフリッカーレスとブルーライト軽減モードを搭載し、長時間使用でも目の疲れを軽減する。800x400mmのVESAマウントにも対応しており、様々な取り付けオプションが選べる。

