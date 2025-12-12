2万円台で300Hz！ JAPANNEXTの新24.5型ゲーミングモニター「JN-T245G300F-HSP」

JAPANNEXTは12月12日、24.5インチのTNパネルを採用したゲーミングモニター「JN-T245G300F-HSP」を29,980円（参考価格:税込）で発売すると発表した。製品はフルHD（1920x1080）解像度で、300Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度に対応している。

本製品はFPSなどの動きの速いゲームに最適で、滑らかで高精細な映像表現が可能だ。300Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度が、映像のティアリングを防ぎ、ゲーミング体験を向上させるという。HDR400相当の広色域を持つTNパネルは最大輝度400cd/m²、sRGB 100％、DCI-P3 93％に対応し、リアルで深みのある映像を提供する。

さらに、本製品は最大115mm（横置時）までの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを装備し、スイーベル（左右各30度）、チルト（-5度〜+20度）の調整機能を備えている。インターフェースはHDMI 2.0×2（240Hz）とDisplayPort 1.4×2（300Hz）を装備し、様々なデバイスに対応可能だ。また、PS5とのフルHD：120Hz接続にも対応している。

ブルーライト軽減モードやフリッカーフリー設計により、目の負担を軽減。VESAマウントに対応し、設置の自由度も高い。2年間のメーカー保証が付属しており、購入はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで可能だ。