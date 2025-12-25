PS5の4K/120Hzに対応、HDR400相当の27型ゲーミングモニターをJAPANNEXTが投入

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは12月25日、新たに27インチの4Kゲーミングモニター「JN-i27G120U2-C6」を発売すると発表した。ECサイト限定での販売となり、価格は36,980円（直販価格:税込）だ。

　このJN-i27G120U2-C6は、27インチのIPSパネルを採用し、4K（3840×2160）の高解像度を実現したゲーミングモニターだ。特徴として、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms（MPRT）による高速応答速度が挙げられる。これにより、ゲームはもちろん、デスクワークでの高い生産性をサポートする。

　このモニターはPS5との4K:120Hz接続にも対応しており、ゲームプレイ時には大画面でリアルな映像体験を可能にする。また、HDR400相当のパネルによりsRGB100%の広色域をカバーし、可変リフレッシュレート（VRR）対応で、ティアリングやスタッタリングを軽減する。入力端子も豊富に備えており、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB-C（最大65W給電）などを搭載している。

　また、KVM機能も搭載しており、デスクトップPCとノートPC間でのキーボードやマウスの切り替えがスムーズに行える。最大輝度400cd/m²で、しっかりしたコントラストを提供し、綺麗な映像を楽しむことができるという。さらに、モニターの取り付けに便利な75x75mmのVESAマウント対応や2Wスピーカー搭載も大きな特長である。本製品には2年間のメーカー保証が付く。

