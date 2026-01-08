27インチWQHDが約2万円！ JAPANNEXT「JN-IPS27Q3」がAmazon限定で登場

JAPANNEXTは1月8日、27インチのIPSパネルを搭載したWQHD解像度の液晶モニター「JN-IPS27Q3」を発売すると発表した。価格はAmazon限定で20,980円（参考価格:税込）となっている。

「JN-IPS27Q3」はWQHD（2560x1440）解像度で、従来のフルHDより78%の高精細を実現している。特にデスクワークでは広い視野を提供し、写真や動画視聴の際にはより鮮やかにコンテンツを表示するという。IPSパネルの採用により、上下左右178°という広視野角を実現し、どの角度から見ても色やコントラストが変化しにくいのが特徴だ。

また、このモニターはsRGBカバー率99%の広色域を持ち、最大輝度300cd/m2で動画や写真編集に最適。接続端子にはHDMI 2.0×1とDisplayPort 1.2×1（いずれも100Hz対応）があり、様々なデバイスとの接続が可能だ。さらに、フリッカー削減機能とブルーライト軽減機能が搭載され、長時間の使用でも目の負担を軽減する設計となっている。

設置の面でも柔軟性があり、100×100mmのVESAマウントに対応しているため、別売りのモニターアームやスタンド利用が可能。重量はおよそ4.4kgで、外形サイズはスタンド付きで高さ462×幅614×奥行き184mmだ。JN-IPS27Q3には2年間のメーカー保証が付く。