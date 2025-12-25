31.5インチ・IPS・4Kが4万円台　JAPANNEXTの新モニター「JN-IPS315U」発売

　JAPANNEXTは12月25日、最新の4K液晶モニター「JN-IPS315U」を42,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。新製品は31.5インチのIPSパネルを採用しており、4K解像度（3840×2160）の高精細な表示と広色域に対応する。

　JN-IPS315Uの最大輝度は500cd/m2で、sRGB100％、DCI-P3:96％の広色域に対応したIPSパネルを搭載している。これにより、HDR400相当の性能を発揮し、色鮮やかでリアルな映像を映し出せる。HDR対応の映像コンテンツも豊かに再現されるため、映画やゲームなどのエンターテインメント体験をさらに引き立てるとしている。

　接続インターフェースにはHDMI2.0 x2およびDisplayPort1.2 x2が装備され、様々なデバイスとの接続が可能だ。さらに、75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームやスタンドへの取り付けも容易である。また、音響面でも2Wx2のスピーカーを備え、映像だけでなく音声も充実している。

　購入者には2年間のメーカー保証が付属し、安心して長期間使用が可能だ。

