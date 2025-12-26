【Amazon年末年始セール】JAPANNEXTの27インチゲーミングモニターが最大36％割引

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは12月26日、27インチゲーミングモニター全6機種を対象に最大36%割引となる「Amazon年末年始特別セール」を開催すると発表した。期間は12月26日から2026年1月18日23:59までの約3週間にわたり、JAPANNEXTの厳選製品が特別価格で手に入るチャンスだ。

　JAPANNEXTのセール製品には、最新技術を搭載した高性能なゲーミングモニターが含まれている。例えば「JN-27IPS360WQHDR-HSP」は、360Hzの高リフレッシュレートと1msの応答速度を実現し、通常価格109,800円が69,980円に値下げされる。他にも「JN-27i180Q」が22,980円、「JN-T27G165Q-HSP」が21,980円、「JN-VG27FHD165」が17,980円、「JN-i27G300Q」が27,980円、「JN-IPS27FHDR240-N」が19,980円で提供される。

　これらの製品の特徴は、IPS、TN、VAといったさまざまなパネル技術を採用し、利用シーンに応じた選択肢を提供する点にある。特に、WQHDやフルHDの解像度、最大360Hzのリフレッシュレートは、ゲーマーが求めるスムーズな描画とレスポンスの良さを極限まで追求している。

　JAPANNEXTが提供するこれらのディスプレイは、AmazonのJAPANNEXTブランドストアで購入可能となっている。詳細情報や購入は商品紹介ページを通じて確認することができる。年末年始に向け、ゲーミング環境を一新する好機として注目を集めることだろう。

