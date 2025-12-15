ViewSonicの27インチWQHDモニター「VA2708-2K-MHD」、100Hz対応でAmazonに登場

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonで販売中のViewSonic製27型WQHDモニター「VA2708-2K-MHD」

Amazonで販売中のViewSonicの注目製品として、27型WQHDモニター「VA2708-2K-MHD」が登場した。Amazonでは20,800円の割引価格で購入可能となっている。解像度2560×1440のWQHD液晶パネルを搭載し、家庭用途からオフィスまで幅広い環境で安定したパフォーマンスを発揮するモデルだ。

100Hz・1ms対応で快適な表示性能を実現

VA2708-2K-MHDは、100Hzのリフレッシュレートと1msの高速応答時間に対応している。色彩表現や輝度、コントラストのバランスに優れ、動きのある映像でも表示のもたつきを抑えた視聴が可能だ。IPSパネルを採用しており、上下左右の広い視野角でも色の一貫性が保たれ、どの角度から見てもクリアな映像を確認できるとしている。

目への配慮と充実した接続性、安心の3年保証

フリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載し、長時間の作業や画面閲覧時の目への負担を軽減する設計となっている。これにより、日常的なデスクワークにおける快適性にも配慮されている。インターフェースはHDMI、DisplayPort（DP）、ステレオミニジャックを備え、さまざまなデバイスとの接続に対応する。

VA2708-2K-MHDは、高いカラーパフォーマンスと実用的な機能を兼ね備えた27インチモニターとして、個人利用から法人導入まで幅広い用途に適している。パネルおよびバックライトには3年間の保証が付帯しており、長期間にわたって安心して使用できる点も特徴だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。