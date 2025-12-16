iPhoneやSwitchで使える、映像出力＋充電対応USB-Cハブ

サンワサプライは、自社の直販サイト「サンワダイレクト」にて、3-in-1小型USB-Cハブ「400-ADR440」を発売した。この製品は、ARグラスなどへの映像出力、PD85W給電、およびmicroSDでの容量拡張を同時に行うことが可能だ。販売価格は4,528円（税抜）。

この「400-ADR440」は、ARグラスやモバイルモニターを使用していても充電切れの心配がない点が特徴だ。USB-Cポートを2系統（映像出力用とPD充電用）に分岐する設計により、DisplayPort Alt Mode対応機器ではドライバ不要で大画面への瞬時の接続が可能という特長を持つ。

フルHD/120Hz、4K/60Hz、さらには8K/30Hzまで対応しているため、細部まで美しい映像を楽しむことができる。加えて、最大1TBのmicroSDカードにも対応し、スマートフォンやPCの容量不足を解決する点も魅力だ。高速USB3.2の10Gbpsによる大容量データのスムーズな転送ができる。

本体は小型で、サイズはおよそ幅5.9×奥行3.5×高さ0.8cm、重量はおよそ14gという軽量設計である。また、マグネット付きのアルミボディにより、デスクや車内で金属面に固定できるため、設置場所にも困らない。

この製品は、USB-C映像出力に対応したiPhone 15以降やNintendo Switch（※Switch Lite/2は除く）にも対応しているため、幅広いデバイスでの使用が可能だ。外出先での利用にも適しており、多様なシーンで活用できる。