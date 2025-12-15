え!? 1年以上ずっと「ココイチ」が10％オフに！公式ファンブックの「パスポート」がヤバイ

壱番屋は宝島社より、公式ファンブック「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！」（1100円）を2026年1月17日に発売する。

ココイチ公式ファンブック登場

カレーでおなじみの「CoCo壱番屋」のファンブック。2023年1月に第1弾「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK」を発売し、好評を集めたことから、第2弾の発売が決定した。

第2弾のファンブックは、最新のグランドメニューや現役社員による最強の‟推しカレー＆トッピング”総選挙、海外のココイチなどを紹介。さらに豪華著名人による「ココイチ愛」インタビューなど、読み応えたっぷりの内容だという。

また、限定付録として、期間中何度でも店内飲食のお会計総額から10％オフとなる「SPECIALパスポート」が付いた、ココイチファン必見の一冊。

「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！」

■発売日：2026年1月17日

■価格：1100円

■仕様：A4版/オールカラー/64ページ

■販売店：全国のカレーハウスCoCo壱番屋、パスタ・デ・ココ、全国の書店、ネット書店など

■特別付録：店内飲食限定10％OFFスペシャルパスポート（利用可能期間：2026年1月17日～2027年1月31日）

スペシャルパスポートをゲットすれば

1年間ずっと10％オフに

お店の知られざる魅力をたっぷり掘り下げた一冊は、ファンのみならず「家の近くにココイチある」「実はまだ入ったことないけど気になっている人にもおすすめ。



スペシャルパスポートは期間中何度も使えて、利用可能期間は2026年1月17日～2027年1月31日。なんと丸1年以上10％オフが利用できる。



本をゲットしたらすぐにお財布に入れておきたい！



（※文中の価格はすべて税込）