このページの本文へ

2026年1月17日発売

え!? 1年以上ずっと「ココイチ」が10％オフに！公式ファンブックの「パスポート」がヤバイ

2025年12月15日 15時15分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

ココイチファン必見！

　壱番屋は宝島社より、公式ファンブック「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！」（1100円）を2026年1月17日に発売する。

ココイチ公式ファンブック登場

　カレーでおなじみの「CoCo壱番屋」のファンブック。2023年1月に第1弾「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK」を発売し、好評を集めたことから、第2弾の発売が決定した。

　第2弾のファンブックは、最新のグランドメニューや現役社員による最強の‟推しカレー＆トッピング”総選挙、海外のココイチなどを紹介。さらに豪華著名人による「ココイチ愛」インタビューなど、読み応えたっぷりの内容だという。

　また、限定付録として、期間中何度でも店内飲食のお会計総額から10％オフとなる「SPECIALパスポート」が付いた、ココイチファン必見の一冊。

CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！」

■発売日：2026年1月17日
■価格：1100円
■仕様：A4版/オールカラー/64ページ
■販売店：全国のカレーハウスCoCo壱番屋、パスタ・デ・ココ、全国の書店、ネット書店など　　　　
■特別付録：店内飲食限定10％OFFスペシャルパスポート（利用可能期間：2026年1月17日～2027年1月31日）

スペシャルパスポートをゲットすれば
1年間ずっと10％オフに

　お店の知られざる魅力をたっぷり掘り下げた一冊は、ファンのみならず「家の近くにココイチある」「実はまだ入ったことないけど気になっている人にもおすすめ。

　スペシャルパスポートは期間中何度も使えて、利用可能期間は2026年1月17日～2027年1月31日。なんと丸1年以上10％オフが利用できる。

　本をゲットしたらすぐにお財布に入れておきたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧