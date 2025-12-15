マジ!? かつやで「豚4kg」が当たる！ロースが家にやってくるぞ!?

かつやは12月15日～23日の期間、全国の店舗で「豚ロース4kgが当たるクリスマスキャンペーン」を実施します。

豚ロース肉4kgが抽選で当たる！

とんかつチェーン「かつや」は創業以来、とんかつに使用する豚肉として北米産の豚ロース肉を使用しています。今回のキャンペーンは、日頃利用している人に対し、同店の豚肉へのこだわりを改めて伝える目的で企画されたもの。

期間中、かつやでロースまたはヒレを含む商品を注文したレシートを使って応募すると、抽選で250人にアメリカ産豚ロース肉4kgが当たります。

店内飲食と持ち帰りの両方が対象です。なお、ねぎタルチキンカツ丼やから揚げ定食、メンチカツ定食、サイドメニューなど、豚肉を使用していない商品は対象外となります。

当選した人には、2026年1月下旬に、総量4kgの豚ロース肉が冷凍便で届けられます。応募の締め切りは12月23日23時59分。当選発表は12月25日にメールで行われます。

■豚ロース4kgが当たるクリスマスキャンペーン 概要

期間：12月15日～12月23日 ※期間中に注文したレシートが応募対象

応募方法：期間中、かつやでロースまたはヒレを含む対象商品を注文し、そのレシートをスマホやデジタルカメラで撮影します。専用応募フォームに必要事項を入力し、レシート画像を添付して応募。

※ロースまたはヒレを含む商品1品につき1口応募でき、1枚のレシートで複数口の応募も可能です

賞品：アメリカ産豚ロース肉4kg。約1kgずつ4個に分け、冷凍便で届けられます。

※重量は個体差により3.5kg～4.5kgとなる場合があります

当選者数：250人

応募締切：12月23日23時59分

当選発表：12月25日に、当選者へ電子メールで連絡

賞品発送：2026年1月下旬（予定）

サンタク“ロース”がやってくる!?

豚ロース肉4kgが当たる、ちょっとした年末の楽しみになりそうな企画がスタート。かつやで食事をしながら応募できるので、普段使いの延長で参加しやすい点がありがたいですね。

ロースまたはヒレを含む商品1品につき1口応募できるので、レシートを捨てないように注意してください。キャンペーンの詳細は公式ウェブサイトをチェックしてください！

※価格は税込み表記です。