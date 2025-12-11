ピザもチキンも全部入り！ ドミノの「冬の贅沢セット」早トク予約で“無料クーポン”チャンス

ドミノ・ピザは12月1日～22日の期間、「ドミノのXmas早トクキャンペーン」を開催します。

期間中に「冬の贅沢セットA〜C」をネット注文で事前予約・事前決済し、12月23日～25日に受け取った人の中から抽選で1000人に、持ち帰り限定のドミノ・デラックスSサイズ1枚無料クーポンが当たる企画です。

デリバリーと持ち帰りのどちらでも対象期間に予約と決済、メールアドレス登録を行えば抽選対象となり、当選者には12月30日頃にメールで通知されます。

ピザやサイドメニューがそろう「冬の贅沢セット」が登場！

冬の贅沢セットは、ピザやサイドメニューをあらかじめ組み合わせたA、B、Cの3種類です。クリスマスや年末年始に向けた食卓の準備を簡単にできるように構成されており、用途に応じて選びやすい内容となっています。

・冬の贅沢セットA デリバリー4399円〜／持ち帰り3899円〜

ピザ2枚とプレミアムローストチキン2本を組み合わせたセットです。家族や恋人との食事に使いやすい構成で、ピザとチキンをそろえて準備できます。

・冬の贅沢セットB デリバリー3799円〜／持ち帰り3299円〜

ピザ2枚にパーティーボックス（ポテト・からあげ・ナゲット）を加えた内容です。複数人でシェアしやすい組み合わせが特徴です。

・冬の贅沢セットC デリバリー3599円〜／持ち帰り3099円〜

ピザ3枚を選べるセットです。大人数で集まる場面に向けて、ピザを中心に食卓を整えたい場合に利用できます。

セット価格は対象商品のうち最も安い組み合わせを選んだ場合の金額で、選択するピザによって追加料金が発生します。

▲（販売中）炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ

デリバリー S 3780円／M 4380円／L 5280円

持ち帰り S 1890円／M 2190／L 2640円

限定販売中の炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフも冬の贅沢セットの対象となっています。なお、割引やクーポンとの併用は不可です。

■ドミノのXmas早トクキャンペーン 概要

予約期間：12月1日〜22日

受取期間：12月23日〜25日

内容：期間中、「冬の贅沢セットA〜C」をネットで事前予約・事前決済にて注文すると、抽選で1000名に「お持ち帰り限定 ドミノ・デラックスSサイズ 1枚無料クーポン」をプレゼント

特設サイト：http://www.dominos.jp/topics/winter2025#early-bird

ピザで盛り上がりたい人は要チェック！

「冬の贅沢セット」は用途に合わせて組み合わせが選べて、受け取りもスムーズなため、クリスマスの集まりにも使いやすい内容となっています。集まる人数やメンバーの好みに合わせて選びやすい構成も便利ですね。

「ドミノ・デラックスSサイズ 1枚無料クーポン」が当たるお楽しみ企画もついているので、年末の運試しに検討してみては？

※価格は税込み表記です。