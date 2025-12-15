このページの本文へ

12月16日から

110円のたいら貝が登場！ はま寿司「貝」や「高級魚」もそろう限定フェア開催！

2025年12月15日 18時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　はま寿司は12月16日より、期間限定メニューを全国で販売します。今回のフェアでは、たいら貝や高級魚のきんき、サイドメニューまで幅広いラインアップが登場します。

110円の「たいら貝」や高級魚の「きんき」が登場！

　程よい歯ごたえと、口の中に広がる旨みが特徴という「たいら貝」を、期間限定で110円で提供されます。

　また、黄金カレイの身をフライにし、タルタルソースを添えた「黄金カレイフライ（タルタルソース）」（176円）は、やわらかな身質と衣の組み合わせが楽しめるといいます。

　至福の一貫シリーズとして、高級魚のきんきを319円で提供します。脂のりが良いとされる魚で、上品な甘みが特特徴だとしています。

　マグロの希少部位であるカマを使用し、甘辛い特製ダレで味付けしたサイドメニュー「まぐろカマの照り焼き風」（748円）も登場します。

年末に食べたい一皿！

　たいら貝やきんきなど、普段は目にする機会が少ない食材が手頃な価格でそろい、ちょっと気分を変えたい時にのぞいてみたくなる内容です。

　こちらのメニューは期間限定で、なくなり次第終了します。年末に向けて、いつもの一皿に少し特別感を添えたい人はチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧