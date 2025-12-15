このページの本文へ

本鮪大とろ150円～！ スシローで年末に向けた「冬のうまいもん祭」

2025年12月15日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　スシローは12月3日より開催している「冬のうまいもん祭」にあわせ、12月15日から「本鮪大とろ」を150円～で販売します。

　1年の締めくくりとして、鮪の王様と称される本鮪を使ったメニューが、手に取りやすい価格帯で登場します。

とろける「本鮪大とろ」が150円～！

▲本鮪大とろ　150円～

　鮪の王様と称される“本鮪”の大とろを使用した商品で、特別価格の150円～で登場します（価格は店舗により異なります）。

　地中海産の本鮪は口の中でとろける脂の甘みと旨み、本鮪ならではの香りの余韻を堪能できるといいます。

　なお、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがなく、「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰りを実施していません。各店舗の販売状況や価格は、アプリや公式サイトで確認できます。

スシローの年末フェアが本格化

　本鮪の大とろが、150円～という思わず二度見してしまう値段で登場。大とろのとろける脂の甘みと旨みは、年末の特別なひとときにぴったりですね。

　販売予定総数は432万食で、なくなり次第終了とのことで、気になる人は早めに店舗に足を運ぶことをおすすめします。

※価格は税込み表記です。

