焼肉ランチが693円～!? 安楽亭「超シンプルランチ」全5種類をスタート

2025年12月12日 12時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　安楽亭は、必要なものだけに絞った新ランチ「超シンプルランチ」を12月9日より全国でスタートしました。

「超シンプルランチ」5種が登場

　焼肉レストラン「安楽亭」では、平日・土日祝日を問わず、開店時間から17時の注文までランチメニューを提供しています。

　今回登場した「超シンプルランチ」は、“量は控えめで十分”“価格を抑えたい”といったニーズを反映したシリーズ。焼肉ランチに必要なものだけをそろえ、693円～と手頃な価格に設定されています。

　セット内容は、ごはん、スープ、ミニサラダ（またはキムチ）。わかめスープはおかわり無料です。

　ラインアップは、鶏もも、トントロ、豚肩ロース、豚カルビ、ファミリーカルビの全5種類が用意。

■超シンプルランチ　ライナップ
・ジューシー鶏ももランチ　693円
・ぷりぷりトントロランチ　814円
・豚肩ロースランチ　913円
・豚カルビランチ　968円
・ファミリーカルビランチ　1078円

必要な分だけ選べる焼肉ランチ始動！

　「焼肉ランチ」というとガッツリ、しっかりめのイメージがありますが、ちょっと軽めに済ませたい昼どきに、焼肉を選びやすい新ランチが加わったのはうれしいところです。

　どのメニューも基本セットがそろっていて、必要な分だけ選べる構成が日常の食事に取り入れやすい印象です。

　手頃な価格で焼肉をさっと食べたいお昼時にチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。

