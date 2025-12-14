セブンに1杯で2度おいしい「飯田商店×Ramen FeeL」夢の師弟コラボカップ麺

セブン‐イレブンは、新商品「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン」を12月9日より順次販売しています。

湯河原と青梅の名店が共演！

神奈川県湯河原町の人気店「飯田商店」と東京都青梅市の「Ramen FeeL」による師弟コンビで開発した特別仕様のカップ麺です。

▲セブンプレミアム ゴールド 飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン 386円

本商品は、繊細な「鶏だし塩らぁ麺」から始まり、途中で後入れ粉末スープを加えることで濃厚な「鶏白湯塩らぁ麺」へと変化する仕様。

一杯の中で二つの味を段階的に楽しめる構成となっており、香味野菜やゆずの香りを含むやさしい味わいの鶏だしから、チキンやスパイスを使った力強い味わいの鶏白湯に変化し、香りも旨味も「一気にブースト」されるとのことです。

麺には東洋水産の特許製法「生麺ゆでてうまいまま製法」を採用し、お湯を注ぐだけで生麺のようななめらかさとコシが出るといいます。澄んだ鶏塩スープにも濃厚な鶏白湯にもよく絡み、味の変化をしっかり感じられるという仕上がりです。

まずは鶏だし、後半は鶏白湯へ

食べている途中で後入れ粉末スープを投入することで、一杯で2つの味が楽しめるラーメンが登場。一杯の中で味が変わる仕立ては飽きずに食べ進められ、気分を変えたい時にもぴったりです。

ふだんのカップ麺とは違う体験をしたい人は、ぜひ試してみてください！

※価格は税込み表記です。