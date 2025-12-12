クリスマス限定「ローストビーフ」食べ放題3278円〜！ ブランド和牛を好きなだけ

かみむら牧場は、12月24日と25日の2日間、クリスマスの大感謝祭として薩摩牛ローストビーフ食べ放題を全店で実施します。

12月24日・25日限定

ブランド和牛のローストビーフ食べ放題

「かみむら牧場」は、和牛の食べ放題を手ごろな価格で楽しめる焼肉チェーン。和牛大手・カミチクグループとの合弁事業として展開しており、A4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」を、食べ放題コースで提供しています。



今回の「ローストビーフ食べ放題」は、この薩摩牛の魅力をより多くの人に体験してもらうことを目的とした企画。対象の食べ放題コースを注文した人に限り、薩摩牛を使ったローストビーフが数量限定で楽しめます。



ローストビーフは、スタッフが目の前で切り分けて提供するスタイルで提供。販売予定数は全店合計1万129食で、在庫がなくなり次第終了します。



■幸せのクリスマス大感謝祭 薩摩牛ローストビーフ食べ放題 概要

販売期間：12月24日・25日の2日間限定

対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、

八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店

店舗情報：https://kamimura-bbq.com/

内容：食べ放題コースを注文すると、ブランド和牛「薩摩牛」を使用したローストビーフを数量限定提供

※仕入れや在庫の状況、当日の販売状況によって販売を中断または終了する場合があります。

■食べ放題コース 料金

和牛マニアコース 全品 5038円〜

かみむら牧場コース 全110品 4488円〜

ジャストミートコース 全90品 3718円〜

カジュアルコース 全60品 3278円〜

今年のクリスマスは薩摩牛が主役に！

ちょっと特別な日に、こうした限定企画があると気持ちが高まりますね。目の前で切り分けるスタイルは特別感があり、クリスマスの食事を印象深い時間にしてくれそうです。



食べ放題コースは「カジュアルコース」3278円～。このお値段から和牛の食べ放題を楽しめるのはお値打ちでは。

12月24日・25日の2日間限定なので、クリスマスに特別な食事を検討している人は、候補に入れておいては？

※価格は税込み表記です。