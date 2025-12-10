「水曜日のカンパネラ」ケンモチヒデフミ氏、GALLERIAとスポンサー契約を発表

サードウェーブは12月10日、音楽プロデューサーであり「水曜日のカンパネラ」メンバーとしても知られるケンモチヒデフミ氏と、新たにスポンサーシップ契約を締結したことを発表した。この契約により、GALLERIAのデスクトップPCとノートPCを提供することで、ケンモチヒデフミ氏の音楽活動を支援するという。また、ケンモチヒデフミ氏が出演した映像「Creators Scene #01 – ケンモチヒデフミ」も本日公開されている。

GALLERIAは、高性能を追求し、ゲームやクリエイティブ制作にとって理想的なPCを提供するブランド。今回のスポンサーシップにより、ケンモチヒデフミ氏はプライベートスタジオでデスクトップPCを、外出時やライブではノートPCを活用することになる。この新たなパートナーシップのもとで、彼の楽曲制作とライブパフォーマンスがさらに進化し、多くのファンに新たな感動を届けることが期待されている。

映像プロジェクト「Creators Scene」では、クリエイターがGALLERIAをどのように活用しているかを実際のシーンで紹介する。第一弾となる今回の映像では、ケンモチヒデフミ氏自身が出演し、彼の音楽制作の舞台裏を垣間見ることができる。これは音楽ファンやPCファンにとって、非常に貴重なコンテンツとなるだろう。