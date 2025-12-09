【5,000ポイント進呈】ドスパラ、カレンダー掲載のイラスト・写真を募集中

サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラが、クリエイター支援プログラム「ドスパラクリエイティブプロダクション（DCP）」による『DCPカレンダー』3・4月分に掲載するイラスト・写真作品を、2026年2月9日まで募集している。テーマは「花」で、選ばれた作品は公式ページや店舗で展示される機会が提供されるという。

このプロジェクトでは、各月ごとに設定されたテーマに沿った作品が募集され、イラスト部門・フォト部門それぞれで選出された1作品が、DCPカレンダーの画像として公式ページに掲載される予定だ。選出された作品は、各デバイスに最適化されたサイズでダウンロードが可能で、さらにドスパラ秋葉原本店にてポストカードとして配布される。作品が多くの人々に楽しまれる場を提供するという。

募集テーマの「花」は3・4月分のDCPカレンダーを彩る。同時に、採用されたクリエイターには5,000ドスパラポイントが進呈される。次回のテーマは、「5・6月テーマ：鳥」「7・8月テーマ：空」となっており、今後も定期的に斬新なテーマでの応募が歓迎される。

応募の方法は、ドスパラ会員への登録後、特定のハッシュタグを使用してテーマに沿った作品をXやInstagram、Discordのいずれかで投稿することで完了する。ドスパラは、会員の創造活動の支援を目的としたDCPを通じて、様々なクリエイティブ分野をサポートしており、第一線で活躍するプロクリエイターの指導のもとにスキルアップが図れる体制を整えている。