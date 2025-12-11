このページの本文へ

映像作家集団CAROLがGALLERIAを制作環境に採用。特別モデルも同時リリース

2025年12月11日 14時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　サードウェーブは12月11日、クリエイティブレーベル“CAROL”とスポンサーシップ契約を締結したことを発表した。これを記念して、GALLERIAアニメーション・動画制作向けモデルの販売を開始した。

　CAROLは、映像作家が集結したクリエイティブレーベルで、ネットカルチャーに精通したスペシャリスト達によるコンテンツ創作拠点だ。この契約により、CAROLメンバーは彼らの制作現場にGALLERIAのPCを設置し、映像制作環境が強化されることになる。GALLERIAのPCは、高性能と安定性が求められる制作活動に最適なブランドとして知られている。

　また、CAROLとのスポンサー契約に合わせて、アニメーション・動画制作向けの特別モデルが販売開始された。このモデルはクリエイティブな作業に求められる高いパフォーマンスを提供するよう設計されており、詳細はGALLERIAの公式ウェブサイトで確認することができる。購入は同サイトから行うことが可能だ。

　サードウェーブとGALLERIAはこれからも、ゲームプレイや創作における最適な環境を提供するため、製品の品質にこだわり続けている。クリエイティブな挑戦を続けるCAROLとの提携は、より多くの独創的なコンテンツを生み出すことを期待されている。

