ガレリア×REJECTの“赤く光る”新ゲーミングPCが発売開始　344,980円から

サードウェーブが展開するPCブランド「GALLERIA」とプロeスポーツチーム「REJECT」がタッグを組んで、新たなゲーミングPCを12月11日から受注開始した。購入は全国の「ドスパラ」店舗、およびオンラインサイトで可能だ。価格は344,980円から599,980円まで幅広い選択肢を用意している。

GALLERIAとREJECTのコラボモデルは、個性的なデザインのデスクトップケースが特徴だ。ガラスパネルと赤く光るLEDライトが圧倒的な存在感を放ち、水冷ヘッドにはREJECTのロゴがカスタムされている。さらに、購入者には限定デザインのオリジナル壁紙3種、スマホステッカー、応援用うちわが提供される。

スペック面でも優れており、AMDやインテルの最新プロセッサとNVIDIAのGeForce RTXシリーズを搭載している。最も手頃なモデルは「GALLERIA RCPR7A-R56T16G-B」344,980円で、AMD Ryzen 7 7700、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、32GBのDDR5メモリを装備している。これに続くモデルは364,980円から599,980円までで、ハイエンドユーザーのニーズにも応えるラインアップとなっている。

詳細な情報や購入方法については、ドスパラの特設ページで確認することができる。eスポーツファンやゲーム愛好者にとって見逃せない限定モデルで、2025年のトレンドを最前線で牽引することになるかもしれない。