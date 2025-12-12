Netflixオリジナルシリーズの金字塔『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が、ついに物語のフィナーレを迎える。全世界に“ホーキンス現象”を巻き起こした本作は、仲間たちの友情と勇気、そして成長の集大成として、最終決戦へ進む。
最終シーズンとなる「シーズン5」では、不可解な出来事が続く小さな町・ホーキンスを舞台に、物語は大きなクライマックスへと進む。幼い頃から“奇妙な事件”に巻き込まれてきた彼らが、絆を武器に最後の試練に立ち向かう姿が描かれる。
Netflixオリジナルシリーズの金字塔『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が、ついに物語のフィナーレを迎える。全世界に“ホーキンス現象”を巻き起こした本作は、仲間たちの友情と勇気、そして成長の集大成として、最終決戦へ進む。
最終シーズンとなる「シーズン5」では、不可解な出来事が続く小さな町・ホーキンスを舞台に、物語は大きなクライマックスへと進む。幼い頃から“奇妙な事件”に巻き込まれてきた彼らが、絆を武器に最後の試練に立ち向かう姿が描かれる。
柳谷智宣の「簡単すぎて驚く生成AIの使い方」
松本典子の「はじめよう！Azure Logic Apps／Power Automateでノーコード／ローコード」
スタートアップのスタート地点
連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」
業務を変えるkintoneユーザー事例
柳谷智宣のkintoneマスターへの道
【2025年提出】確定申告ガイド
最新ユーザー事例探求
業務改善に効く最新ビジネスクラウド活用術
大谷イビサのIT業界物見遊山
sponsored
sponsored
「Core Ultra 7 255H」にRAMは64GB、SSDは２TBまで選択可能!!
sponsored
ヒットモデルの第2弾が早くも登場 デザイン進化でさらに着け心地アップ！
sponsored
失敗しないスイッチ選び、TECH.ASCII.jpのオオタニが教えます。
sponsored
sponsored
sponsored
次世代映えPCの決定版！
sponsored
sponsored
「我王（Gao）」「巌（iwao）」「雷（ikazuchi）」「翼（tasuku）」
sponsored
sponsored
JN-CG-15SQ3N1をレビュー
sponsored
ZEFT R60YRとZEFT R60YQの魅力をインタビュー
sponsored
JN-DMD-IPS14WXをレビュー
sponsored
シャドーAIの可視化と利用制御、DLPによる機密情報漏洩防止も可能な「FortiSASE」
sponsored
CData SyncのCDCでクラウドDWHの真の実力を開花させる
sponsored
日本市場の声を反映したカスタマイズも
sponsored
LEVEL-R889-LC265K-UKX [RGB Build]をレビュー
sponsored
sponsored
「SAISON Technology Days 2025」で語られた“ERP移行の現実解”
sponsored
ウイングアーク１ｓｔ「UpdataNOW25」基調講演レポート
sponsored
sponsored
JN-IPS238F-HSPC6-CMSをレビュー
sponsored
Crosshair、Cyborg 、Thin、Katana、VenturePro、Modernがセール中！
sponsored
sponsored
sponsored
「聞いてない」が起きるのは情報が多すぎるから――。じゃあ、どうする？
sponsored
大容量のデータ保存・共有から大画面での動画鑑賞まで長く使うならクラウドよりも安価
sponsored
“AI内蔵” Zoomプラットフォームの強みを生かした、新しい時代のCCaaS
sponsored
「Zoomtopia」会場でユーザーへインタビュー
sponsored
Zoomtopia会場でインタビュー「Zoomの“好きなところ”教えてください」
sponsored
ネットワーク機器とデバイスを自動で可視化、インシデントや障害の原因調査も容易にする「FortiSwitchNMS（FSWNMS）」
sponsored
MSIのスリムPC「PRO DP80」レビュー
sponsored
サイコムがPCとPCパーツ、補佐委員の派遣で協賛
sponsored
JN-MD-i156F-T-LEをレビュー
sponsored