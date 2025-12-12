このページの本文へ

世界中を熱狂させた人気シリーズ、最後の戦いへ

世界的ヒット作『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が、ついに完結へ。

2025年12月12日 12時45分更新

文● 貝塚／ASCII

『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』
フィナーレ：1月1日独占配信

　Netflixオリジナルシリーズの金字塔『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が、ついに物語のフィナーレを迎える。全世界に“ホーキンス現象”を巻き起こした本作は、仲間たちの友情と勇気、そして成長の集大成として、最終決戦へ進む。

　最終シーズンとなる「シーズン5」では、不可解な出来事が続く小さな町・ホーキンスを舞台に、物語は大きなクライマックスへと進む。幼い頃から“奇妙な事件”に巻き込まれてきた彼らが、絆を武器に最後の試練に立ち向かう姿が描かれる。

